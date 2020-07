“La Juve è programmata per vincere. Le vittorie portano vittorie, soldi e grandi giocatori: è un circolo”. Questo il pensiero di Michel Platini sul nono scudetto consecutivo conquistato dalla squadra bianconera, 36^ titolo nella storia della Juventus. “In Italia vincono sempre gli stessi? Essendo juventino a me non dispiace molto, ho lottato tanto per arrivare in alto con loro – ha osservato in un’intervista a ‘Il Corriere della Serà il francese, che con la maglia bianconera ha vinto due scudetti e una Coppa dei Campioni – Certo per il calcio italiano sarebbe più interessante avere squadre che danno fastidio. Se invece si riferisce al fair play finanziario,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Platini “Juve programmata per vincere ma in Champions è tosta” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento