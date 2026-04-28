playoff-nba,-oklahoma-vola-al-2°-turno.-denver-resta-viva

Roma, 28 apr. (askanews) – I playoff NBA entrano nel vivo con i primi verdetti del primo turno e le serie che iniziano a delineare i rapporti di forza. Oklahoma City Thunder è la prima squadra a staccare il pass per il secondo turno, completando il cappotto ai danni dei Phoenix Suns con il successo in gara-4. Ancora una volta protagonista assoluto Shai Gilgeous-Alexander, immarcabile per la difesa avversaria: 31 punti e 8 assist per l’MVP in carica, leader di una squadra che controlla ritmo e punteggio e conferma la propria superiorità. Accanto a lui brillano anche Chet Holmgren, autore di una doppia doppia da 24 punti e 12 rimbalzi, e Ajay Mitchell con 22 punti. Phoenix saluta la postseason nonostante i 24 punti di Devin Booker e quattro titolari sopra quota 20.

Serie che si indirizza con decisione anche tra Orlando Magic e Detroit Pistons, con i Magic avanti 3-1 dopo il 94-89 di gara-4. Ancora una volta sono le difese a dominare, ma nel finale è decisiva la tripla di Desmond Bane che spezza l’equilibrio a poco più di un minuto dalla sirena. Orlando festeggia, ma resta l’apprensione per Franz Wagner, costretto a uscire nel terzo quarto per un problema al polpaccio destro dopo aver segnato 19 punti. Detroit paga le 20 palle perse e una serata complicata al tiro, simbolo delle difficoltà di Cade Cunningham, comunque autore di 25 punti, 9 rimbalzi e 6 assist.

Resta invece aperta la sfida tra Denver Nuggets e Minnesota Timberwolves, con i campioni che evitano l’eliminazione vincendo gara-5 e portando la serie sul 2-3. Decisiva la prova di Nikola Jokic, che chiude in tripla doppia con 27 punti, 16 rimbalzi e 12 assist, ben supportato da Jamal Murray, autore di 24 punti e 7 assist. Minnesota, priva degli infortunati Anthony Edwards e Donte DiVincenzo, resta in partita grazie ai 27 punti e 9 rimbalzi di Julius Randle, ma non riesce mai a impensierire davvero i padroni di casa. La serie si sposta ora a gara-6, con Denver ancora in corsa per una rimonta che riaprirebbe completamente il confronto.