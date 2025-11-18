martedì, 18 Novembre , 25

De Filippi ‘interroga’ Fagnani a Belve, il siparietto sul… catechismo

(Adnkronos) - Maria De Filippi torna nello studio...

Eva Herzigova a Belve, l’intervista non convince: “Fastidiosa, ride e non dice nulla”

(Adnkronos) - Eva Herzigova a Belve non convince...

Sondaggio Porta a Porta, Fratelli d’Italia stabile e Pd cala

(Adnkronos) - Fratelli d'Italia stabile, il Pd cala....

Genova, cade da tromba delle scale in B&B: morto turista Usa

(Adnkronos) - Un turista statunitense di circa 70...
playoff-per-mondiali-2026,-le-16-qualificate:-le-rivali-dell’italia
Playoff per Mondiali 2026, le 16 qualificate: le rivali dell’Italia

Playoff per Mondiali 2026, le 16 qualificate: le rivali dell’Italia

DALL'ITALIA E DAL MONDOPlayoff per Mondiali 2026, le 16 qualificate: le rivali dell'Italia
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Con le ultime sfide di qualificazione si è completato il quadro delle 16 squadre che prenderanno parte ai play-off europei che metteranno in palio gli ultimi quattro pass per i Mondiali 2026. Qualificate come seconde nei gironi Slovacchia, Kosovo, Danimarca, Ucraina, Turchia, Irlanda, Polonia, Bosnia-Erzegovina, Italia, Galles, Albania e Repubblica Ceca, alle quali si aggiungono, via Nations League, Romania, Svezia, Irlanda del Nord e Macedonia del Nord.  

La ripartizione delle fasce vede in prima Italia, Danimarca, Turchia e Ucraina. In seconda Polonia, Galles, Repubblica Ceca e Slovacchia. In terza Irlanda, Albania, Bosnia ed Erzegovina e Kosovo. In quarta Romania, Svezia, Irlanda del Nord e Macedonia del Nord. Il sorteggio è in programma giovedì alle 13 a Zurigo per definire le sfide delle semifinali (26 marzo) e delle finali (31 marzo). 

Le squadre di prima e seconda fascia saranno accoppiate rispettivamente con quelle di quarta e terza, giocando la semifinale in casa, mentre la sede della finale sarà decisa dal sorteggio. L’Italia quindi incontrerà in semifinale una tra Svezia, Romania, Macedonia del Nord e Irlanda del Nord. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.