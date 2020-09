Plebiscito in Veneto per Zaia, la sua lista personale schiaccia la Lega

VENEZIA (ITALPRESS) – Ha assunto i contorni del plebiscito la vittoria di Luca Zaia alle elezioni regionali in Veneto. Il governatore uscente, infatti, viene ricofermato con una percentuale che oscilla intorno al 75%, circa 25 punti in più rispetto al risultato che aveva ottenuto nel 2015. Niente da fare per il candidato del centrosinistra Arturo Lorenzoni, fermo al 16%. Un risultato, quello di Zaia, figlio anche dell’exploit della sua lista personale, che viaggia intorno sopra il 45% dei voti, mentre il suo partito, la Lega, si è fermata al 15% circa, ben lontana dal quasi 50% ottenuto alle europee 2019 in Veneto ma inferiore anche al 17,8% che aveva ottenuto alle regionali del 2015.

