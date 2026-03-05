plenitude-e-pininfarina-ridisegnano-le-stazioni-di-rifornimento

Il mix vincente tra competenze tecnologiche e architettoniche

Cambiano, 5 mar. (askanews) – Plenitude, attraverso la controllata Plenitude On The Road, sigla una collaborazione strategica con Pininfarina per ridefinire il design delle aree dedicate alla ricarica dei veicoli elettrici. Un accordo che punta a trasformare questi spazi in luoghi riconoscibili, funzionali e integrati nel territorio, coniugando tecnologia, estetica e qualità dei servizi per la mobilità elettrica.L’accordo prevede la progettazione e lo sviluppo di nuove stazioni di ricarica innovative, pensate per adattarsi ai diversi contesti urbani e territoriali. Non solo infrastrutture tecniche, ma veri e propri hub caratterizzati da materiali di qualità, ergonomia e semplicità d’uso, con servizi aggiuntivi studiati per valorizzare il tempo di sosta degli e-driver.Il design sarà curato da Pininfarina, eccellenza italiana dell’architettura e dello stile industriale, mentre Plenitude metterà in campo le proprie competenze tecnologiche nel settore dell’e-mobility. Un incontro tra innovazione energetica e cultura del progetto, fondato su una visione comune orientata al futuro della mobilità elettrica, sempre più sostenibile e innovativa anche dal punto di vista del design.La partnership si concretizza anche con l’installazione di quattro punti di ricarica presso la sede Pininfarina di Cambiano: due in corrente alternata fino a 22 kW e due in corrente continua fino a 50 kW. Un intervento che si inserisce nel percorso ESG della design house e nel suo impegno verso la transizione ecologica.Nel corso della presentazione abbiamo ascoltato le parole di Paolo Martini, Head of E-Mobility Recharge Solutions di Plenitude e Amministratore Delegato di Plenitude On The Road, che ha illustrato come questa collaborazione rappresenti un passo concreto per innovare ulteriormente l’esperienza della ricarica, rendendola sempre più personalizzata e integrata nelle esigenze degli e-driver .”La partnership tra Pininfarina e Plenitude nasce da un’idea specifica, ovvero sia quella di creare un ecosistema, legato ai servizi di ricarica, che leghi quello che è il mondo del design e dell’esperienza a quella che è l’attività, più o meno quotidiana, che facciamo tutti di ricaricare il proprio veicolo. L’obiettivo principale non è soltanto quello di unire due mondi, ma anche quello di costruire una riconoscibilità, che deve essere espressa sia in Italia, sia nella gran parte della rete che stiamo realizzando all’estero. La riconoscibilità non serve soltanto per l’identità stessa dell’azienda, ma serve soprattutto a costruire quell’ecosistema, riconoscibile, dove l’utente sa che all’interno può trovare un servizio di ricarica agevole e una serie di servizi.”Spazio anche a Paolo Dellachà, Amministratore Delegato di Pininfarina, che ha sottolineato il valore del design come motore di progresso e acceleratore del cambiamento, capace di trasformare le aree di ricarica in spazi accoglienti, riconoscibili e armoniosamente inseriti nel territorio.”Sicuramente condividiamo con Plenitude molti dei valori che guidano i nostri progetti; che sono essenzialmente innovazione, qualità del design e attenzione alle persone. Se guardiamo il contesto attuale, Plenitude sta perfettamente guidando la transizione energetica grazie alla loro capacità industriale e tecnologica e pensiamo di essere partner ideali, in questo senso, grazie alla nostra visione di reinterpretare spazi e oggetti per creare un’esperienza cliente migliore.”La collaborazione tra Plenitude e Pininfarina segna così un nuovo passo verso una mobilità elettrica sempre più sostenibile, innovativa e attenta all’esperienza delle persone.