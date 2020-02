Categoria: Dolci

Ingredienti per uno stampo da 26×11 cm

Caffè 350 g (della moka, lungo)

Farina 00 400 g

Olio di semi di girasole 100 g

Zucchero 250 g

Lievito in polvere per dolci 16 g

Cioccolato fondente 150 g

per la glassa

Zucchero a velo 160 g

Caffè 25 g (della moka, lungo)

per guarnire

Chicchi di caffè q.b.

Preparazione

Plumcake al caffè, passo 1

Per realizzare il plumcake al caffè preparate il caffè lungo con la moka (preparatene in totale 375 g che userete sia per l’impasto che per la copertura), e lasciate intiepidire. Prendete una ciotola capiente e versate la farina (1), il lievito istantaneo per dolci (2) e lo zucchero (3).

Plumcake al caffè, passo 2

Incorporate anche l’olio di semi (4) e 350 g di caffè intiepidito (5), mescolate il composto con una frusta a mano fino a quando non risulterà omogeneo (6).

Plumcake al caffè, passo 3

Tritate grossolanamente il cioccolato fondente (7), quindi versatelo nell’impasto e mescolate un’ultima volta per incorporare (8). Imburrate e infarinate uno stampo per plumcake da 25,5×11,5 cm alto 7 cm, versate dentro il composto (9).

Plumcake al caffè, passo 4

Livellate delicatamente la superficie con un tarocco o una spatola (10) e cuocete in forno statico preriscaldato a 190° per 20 minuti. Trascorso questo tempo abbassate la temperatura a 160° e proseguite la cottura per altri 45 minuti. Sfornate il plumcake al caffè e lasciatelo intiepidire (11), quindi sformatelo e lasciate raffreddare completamente. Intanto preparate la glassa al caffè: in una ciotola versate lo zucchero a velo e i 25 g di caffè rimasti (12).

Plumcake al caffè, passo 5

Mescolate con la frusta per ottenere una salsa liscia e fluida (13). Sformate su un piatto il plumcake, ricopritelo con la glassa (14) e decorate con chicchi di caffè. Attendete che la glassa si solidifichi, quindi servite il plumcake al caffè (15).

Conservazione

Il plumcake al caffè si può conservare per circa 4 giorni a temperatura ambiente, sotto una campana di vetro. Potete congelarlo dopo averlo cotto e fatto raffreddare completamente, senza glassa.

Consiglio

Potete guarnire solo con zucchero a velo in alternativa.

