domenica, 2 Novembre , 25

Pluri-accoltellamento sul treno per Londra in Gb, fermati 2 britannici

Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 2 nov. (askanews) – I due sospettati fermati dopo l’accoltellamento sul treno partito da Doncaster e diretto alla stazione di Londra King’s Cross “sono entrambi nati nel Regno Unito e sono stati arrestati con l’accusa di tentato omicidio”: lo ha riferito la Polizia dei Trasporti Britannica, in una conferenza stampa alla stazione di Huntingdon il giorno dopo la brutale aggressione.

Si tratta di un cittadino britannico nero di 32 anni e di 35enne, britannico di origine caraibica. Il sovrintendente John Loveless – scrive Sky News – ha dichiarato che i due sospettati sono entrambi nati nel Regno Unito e sono ancora in custodia cautelare.

La polizia ha dichiarato inoltre, che, sebbene inizialmente si ritenesse che 9 persone avessero ferite potenzialmente letali, dopo valutazione e cure 4 sono state dimesse, mentre due persone rimangono in “condizioni di pericolo di vita”.

