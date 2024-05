pmi:-freni-annuncia-fondo-dei-fondi-cdp-privati-per-investimenti

Sarà avviato con una norma di legge

Un “Fondo dei fondi” che raccoglie risorse pubbliche da CDP e dal Settore privato per investire nelle piccole e medie imprese è allo studio e approvato a breve. Lo ha annunciato il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Federico Freni, intervenendo al convegno “Il mercato delle PMI, la ricchezza del Paese” organizzato da AssoNEXT – Associazione delle Società quotate e in via di quotazione sul Mercato EGM.

“Siamo ad un passo dalla creazione di un contenitore in cui poter investire in un settore differenziato in risposta alle esigenze delle PMI italiane, del capitale pubblico e capitale privato insieme”. Ogni comparto del fondo sarà in grado di investire “in contributi azionari, non direttamente ma indirettamente”.

Per realizzare il fondo “Serve una norma di legge. Il fondo sarà alimentato da risorse precauzionali da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e da tutti gli investitori al dettaglio che considerano di aderire a questo contenitore, ha detto ancora. Penso agli investitori istituzionali, alle banche, alle assicurazioni e ai fondi”.

