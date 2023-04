Pmi, illimity: accordo con Bei per sostegni da 200 milioni

Roma, 13 apr. (askanews) – La Banca europea per gli investimenti ed illimity Bank hanno perfezionato un accordo da 200 milioni di euro finalizzato a sostenere i fabbisogni di capitale circolante e di liquidità delle Pmi, con particolare attenzione ad investimenti sostenibili ed alle imprese che operano nelle Regioni di coesione. Lo rende noto un comunicato. L’intesa, che contribuisce a consolidare ulteriormente l’ottima cooperazione tra le due banche, porterà alla mobilitazione di 100 milioni di euro ciascuno nel 2023, garantendo alle Pmi accesso al credito a condizioni agevolate. illimity metterà a disposizione delle piccole e medie imprese i 100 milioni di euro di finanziamento attraverso b-ilty, la banca digitale del Gruppo illimity specializzata in servizi finanziari e credito per imprese con fatturato tra i 2 a 15 milioni di euro. b-ilty, grazie alla sua piattaforma interamente digitale e ad una struttura flessibile, non ha vincoli territoriali e potrà, quindi, supportare al meglio le diverse realtà distribuite in tutta Italia. Nel dettaglio, l’accordo prevede che oltre il 30% dei fondi sia destinato al finanziamento di imprese che operano nelle Regioni di coesione (Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Abruzzo, Umbria e Marche) coerentemente con l’obiettivo trasversale di sviluppo economico, sociale e territoriale dell’Unione Europea. “Questa operazione con illimity mira a promuovere i due obiettivi trasversali della BEI, ovvero il clima e la coesione sociale, offrendo nuova finanza a condizioni favorevoli alle piccole e medie imprese che vogliono investire in un futuro più sostenibile e inclusivo,” ha dichiarato Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente Bei. “Il nostro impegno, al fianco degli imprenditori, si conferma ulteriormente tramite questo accordo che permette di fornire nuova liquidità alle Piccole e Medie Imprese, in un momento di contesto altamente complesso come quello attuale, ha commentato Corrado Passera, Ceo e Fondatore di illimity.

continua a leggere sul sito di riferimento