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Pnrr, Costa (MinSal): “Massiccio investimento in digitalizzazione e telemedicina”
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Pnrr, Costa (MinSal): “Massiccio investimento in digitalizzazione e telemedicina”

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(Adnkronos) – “Il Pnrr è stato, e continua a essere, una grande opportunità per rafforzare la medicina del territorio e avvicinare i servizi ai cittadini. Rappresenta un investimento massiccio sulla digitalizzazione e sulla telemedicina, nella consapevolezza che il nostro Paese non è fatto solo di grandi centri urbani, ma comprende anche un entroterra dove la tecnologia può aiutarci concretamente nella gestione dei servizi. Pensiamo, ad esempio, alle malattie croniche, che assorbono una fetta importante delle risorse destinate alla sanità. C’è poi il tema della condivisione dei dati: il Fascicolo sanitario elettronico è fondamentale perché poter condividere le informazioni significa prevenire e prepararci ad affrontare al meglio gli scenari futuri”. Così Andrea Costa, esperto Pnrr-Missione 6 per il ministero della Salute, intervenendo all’incontro ‘Dialoghi sull’Innovazione accessibile – Innovaction’ promosso oggi a Roma da Gsk e Adnkronos, con il patrocinio di Farmindustria. 

“Il Pnrr – afferma Costa – ridisegnerà in parte il nostro sistema, ma avremo bisogno non solo di risorse, bensì di nuovi modelli organizzativi. Dobbiamo affrontare le sfide e le opportunità di oggi con gli strumenti di oggi, non con quelli di ieri. È essenziale garantire un accesso equo su tutto il territorio nazionale: quando parliamo di accesso alle terapie, parliamo di aspettativa di vita e della possibilità, per i nostri cittadini, di essere curati. Siamo di fronte a una grande sfida – aggiunge – credo che ognuno debba sentirsi responsabile e protagonista nel fornire il proprio contributo affinché, insieme, si possa ridisegnare un Sistema sanitario nazionale capace di non occuparsi più solo della malattia, ma della persona nella sua interezza. L’obiettivo – conclude l’esperto – è garantire uniformità a livello nazionale. Credo che il nostro Paese saprà cogliere questa occasione: dimostriamo costantemente che il nostro Sistema sanitario è un’eccellenza, un patrimonio dei cittadini che dobbiamo sostenere, salvaguardare e continuare a far crescere”. 

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