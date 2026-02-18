mercoledì, 18 Febbraio , 26

Pnrr, Giglio Vigna (Lega): con il Dl Omnibus sportello unico

“Contro gli attacchi hacker alle Pmi”

Roma, 18 feb. (askanews) – Il meccanismo del Pnrr ha rafforzato la cooperazione tra Paesi europei sui settori strategici, ma ricorda anche l’importanza di preservare la sovranità nazionale, che il Governo tutela anche attraverso strumenti come la golden power . Lo ha detto Alessandro Giglio Vigna, Presidente Commissione Politiche UE Camera della Lega, intervenendo a Largo Chigi, format di Urania News. Giglio Vigna ha riferito dell’audizione del prefetto Frattasi in Commissione Politiche dell’Unione europea sul decreto Omnibus, che sul fronte digitale semplifica l’applicazione dell’AI Act e introduce uno sportello unico per la segnalazione degli attacchi informatici alle Pmi . Il decreto prevede inoltre che l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale possa ricevere da Bruxelles segnalazioni in tempo reale sugli attacchi. La trasformazione digitale resta centrale. Abbiamo avviato un’indagine conoscitiva permanente sul Pnrr per monitorare l’avanzamento delle opere e i dati indicano che l’attuazione procede positivamente , ha concluso.

