Pnrr, Gualtieri: Fitto chieda a noi Comuni quali progetti fermare

“Senza scadenze serrate, gli uffici si siedono”

Roma, 5 ott. (askanews) – “Il Governo non ha definanziato nulla dei lavori del Pnrr. Ha proposto una rimodulazione dei fondi alla Commissione europea che toglie soldi da alcuni progetti e li mette su altre cose. Hanno detto fin da subito che i Piani urbani integrati saranno coperto con fondi di altro tipo, fidatevi. Se la Commissione accetterà la nostra proposta a novembre ci sarà un cambio in corsa tra fondi Pnrr e altre fonti, per le quali avrete più tempo. Questo è l’argomento di Fitto, per essere corretti: voi avrete più tempo e noi non perdiamo i soldi come Italia, conviene a tutti”. Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri intervenendo al Festival delle Città 2023 promosso da Ali – Autonomie Locali Italiane, in corso a Roma.

“A questa proposta io – ha spiegato Gualtieri – ho risposto che statisticamente è impossibile che il 100% dei progetti vada a buca nei tempi previsti, e quindi è giusto vedere a metà strada, puntare ai progetti che sono in ritardi. Anche io ho qualche progetto in ritardo, confesso. Ma quello che ho detto a Fitto che i Piani urbani integrati, fatti apposta per il Pnrr, di rigenerazione urbana che a Roma sono 5, sono perfettamente in tempo. Chiedete a noi sindaci quali sono i progetti in ritardo, non fateci apprendere dai giornali le scelte che avete fatto, ammesso che sia vero che li finanziate comunque, come avete dett. Altrimenti, senza scadenze serrate, gli uffici si siedono anche se siamo nella fase di apertura dei cantieri e non si può fare”.