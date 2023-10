Pnrr, Gualtieri: Italia ha conti in ordine se mette a terra progetti

“Ha disperato bisogno di pompare investimenti pubblici”

Roma, 5 ott. (askanews) – “L’Italia, se vuole tenere i conti in ordine, ha un grande problma: deve mettere a terra gli investimenti del Pnrr. Tutta la pianificazione finanziaria pubblica è stata fatta pensando che questo era il momento della botta dei finanziamenti del Pnrr, e quindi con una riduzione del debito che ti consente di evitare manovre di auterity, tagli alla sanità eccetera. Se adesso non mettiamo a terra gli investimenti, noi non solo facciano un danno ai territori, ma mettiamo a rischio la sostenibilità di una traiettoria di rilancio del Paese, che si basava sul fatto che avevamo messo da parte le clausole di salvaguardia e messo i soldi per la sanità, la scuola, l’università. Scegliere in modo affrettato che cosa definanziare e spostare è dannoso non solo per noi, ma per l’Italia, che ha un disperato bisogno di pompare investimenti pubblici”. Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri intervenendo al Festival delle Città 2023 promosso da Ali – Autonomie Locali Italiane, in corso a Roma.