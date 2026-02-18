mercoledì, 18 Febbraio , 26

Milano-Cortina, la rete dedicata di Hpe è la più grande nella storia delle Olimpiadi

(Adnkronos) - Per portare fuori dai siti di...

Firenze, trovato cadavere decapitato di una donna a Scandicci

(Adnkronos) - Giallo a Scandicci (Firenze), dove il...

Ue, von der Leyen ‘mette in riga’ commissari: “Troppe fughe di notizie”

(Adnkronos) - A Bruxelles parlano anche i muri....

Atp Doha, oggi Sinner-Popyrin – Diretta

(Adnkronos) - Torna in campo Jannik Sinner. Oggi,...
pnrr,-iaria-(m5s):-comprensione-ia-deve-iniziare-gia-da-scuola
Pnrr, Iaria (M5S): comprensione IA deve iniziare già da scuola

Pnrr, Iaria (M5S): comprensione IA deve iniziare già da scuola

Video NewsPnrr, Iaria (M5S): comprensione IA deve iniziare già da scuola
Redazione-web
Di Redazione-web

Intervento a Largo Chigi di Urania TV

Roma, 18 feb. (askanews) – Il Pnrr introduce una nuova modalità di finanziamento che rafforza le garanzie comuni e spinge verso una maggiore integrazione europea. È un approccio che guarda più a una visione condivisa che a una logica puramente nazionale . Lo ha detto Antonino Iaria, capogruppo M5S in Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni alla Camera, intervenendo a Largo Chigi, format di Urania News. Secondo Iaria, il digitale italiano deve concentrarsi sull’automazione e sull’applicazione concreta dell’intelligenza artificiale, valorizzando anche il lavoro svolto con le sandbox regolatorie. I ritardi e la rendicontazione del Pnrr sono un tema serio e non possono essere aggirati modificando progetti o modalità di pagamento. Serve attenzione e trasparenza . Il deputato ha inoltre sottolineato l’importanza della formazione: La scuola deve occuparsi dell’educazione e alla conoscenza all’intelligenza artificiale, aiutando a comprenderla per utilizzarla al meglio, senza alimentare visioni estreme di dominio della macchina sull’uomo. Oggi solo il 10-15% delle Pmi italiane investe in IA: una quota che deve crescere .

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.