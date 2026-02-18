Pnrr, Iaria (M5S): comprensione IA deve iniziare già da scuola

Intervento a Largo Chigi di Urania TV

Roma, 18 feb. (askanews) – Il Pnrr introduce una nuova modalità di finanziamento che rafforza le garanzie comuni e spinge verso una maggiore integrazione europea. È un approccio che guarda più a una visione condivisa che a una logica puramente nazionale . Lo ha detto Antonino Iaria, capogruppo M5S in Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni alla Camera, intervenendo a Largo Chigi, format di Urania News. Secondo Iaria, il digitale italiano deve concentrarsi sull’automazione e sull’applicazione concreta dell’intelligenza artificiale, valorizzando anche il lavoro svolto con le sandbox regolatorie. I ritardi e la rendicontazione del Pnrr sono un tema serio e non possono essere aggirati modificando progetti o modalità di pagamento. Serve attenzione e trasparenza . Il deputato ha inoltre sottolineato l’importanza della formazione: La scuola deve occuparsi dell’educazione e alla conoscenza all’intelligenza artificiale, aiutando a comprenderla per utilizzarla al meglio, senza alimentare visioni estreme di dominio della macchina sull’uomo. Oggi solo il 10-15% delle Pmi italiane investe in IA: una quota che deve crescere .