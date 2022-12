Pnrr, Mattarella: impegno a completare riforme va onorato

Far crescere economia all’insegna sostenibilità e uguaglianza

Milano, 6 dic. (askanews) – “Completare il programma di riforme e, per quanto riguarda gli investimenti, considerare un’assoluta priorità gli obiettivi individuati dal Piano (Pnrr ndr) per far crescere l’economia all’insegna della sostenibilità e dell’uguaglianza. Dinanzi a sfide di questa portata è richiesto l’impegno convergente delle istituzioni e di tutte le forze politiche e sociali. Un impegno che abbiamo assunto in sede europea e che va, ovviamente, onorato”. Questo uno dei passaggi del discorso del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenuto a “Italia delle Regioni”, in corso alla Villa Reale di Monza.

“Opportunamente il Presidente Fedriga ha definito il PNRR ‘un momento straordinario di potenziale sviluppo del nostro Paese’. E va apprezzata la disponibilità della Conferenza a contribuire all’attuazione del Piano favorendo l’integrazione di tutte le politiche pubbliche e uno sviluppo omogeneo dei territori. La leale collaborazione e la disponibilità al dialogo, al confronto e alla collaborazione che le regioni manifestano – ha detto il capo dello Stato – meritano di essere fatte proprie da tutti nell’interesse dell’Italia”.

