Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha recentemente stanziato ulteriori 2,32 miliardi di euro provenienti dal Fondo opere indifferibili (FOI) 2023. Questi fondi sono stati destinati a sostenere gli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari, al fine di affrontare l’aumento dei costi dei materiali e consentire l’avvio delle procedure di affidamento dei lavori nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023.

Le risorse sono state ripartite secondo quanto stabilito nel decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 154, datato 19 maggio 2023, il quale sarà presto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. In base a tale decreto, gli importi assegnati tramite la procedura ordinaria del FOI sono i seguenti: 1,6 miliardi di euro per gli interventi previsti nel PNRR, 490 milioni di euro per gli interventi del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari, e 230 milioni di euro per gli interventi dei Commissari Straordinari, come previsto dall’articolo 4 del Decreto Legge n. 32/2019.

Giovanni Lombardi Stronati

L’articolo Pnrr, Mef: ulteriori 2,32 mld dal Fondo opere indifferibili 2023 proviene da Notiziedi.it.

continua a leggere sul sito di riferimento