Pnrr, “tagliando” imprese-istituzioni alle Giornate di Trevi 2023

Il 15-16-17 giugno 2023 in Umbria

Roma, 10 feb. (askanews) – “Si è concluso da poco il partecipato appuntamento di brain storming ‘Verso le Giornate di Trevi – Energetici, rinnovabili, innovativi. L’Italia che sfida le crisi’, ospitato dalla Luiss School of Government e promosso da Globe Italia e Wec Italia con Luiss, il Consiglio Nazionale Giovani, Aicp-Collaboratori Parlamentari e Askanews. Un’occasione preziosa per ragionare, partendo da quanto emerso nell’edizione 2022 delle Giornate, su come rendere sempre più incisivo il dibattito politico-economico dei seminari di Villa Fabri, collocati quest’anno strategicamente il 15-16-17 giugno, ovvero nel periodo migliore per compiere con imprese, stakeholder ed Istituzioni di governo e Parlamento una sorta di ‘tagliando’ di metà percorso del PNRR, che cade proprio a fine giugno 2023”. Ne danno notizia congiuntamente Globe Italia, Associazione Nazionale per il Clima e il Wec (Word Energy Council Italia).

Sostenibilità e valorizzazione ambientale, reti, iter autorizzativo, rapporto con il territorio, prezzi di materie prime ed energia, competenze, certezza normative e studi degli impatti tra i temi salienti emersi nell’evento odierno a Viale Romania a Roma, a cui hanno partecipato rappresentati di ENI, Renexia, Corepla, Comieco, Enel Italia, Axpo Italia, Edison, Iveco Group, Cib-Consorzio Italiano Biogas nonché Silvia Grandi – Direttore Generale Economia Circolare – MASE e Stefano Conti – Direttore Relazioni esterne e Istituzionali, ARERA.

