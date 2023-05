Pnrr,Fitto chiede a ministeri elenco criticità e ipotesi revisione

L’elenco che riceverà servirà a definire la proposta italiana di modifica al piano

Roma, 24 mag. (askanews) – A quanto si apprende, nell’ambito del processo di revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), il ministro per gli Affari europei, il Sud, le polictiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, a seguito di diversi incontri bilaterali con ogni ministro responsabile per l’attuazione delle misure Pnrr, ha trasmesso in data 18 maggio 2023 a ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi una nota in cui si chiede, entro il termine della giornata odierna, a) di formalizzare le ipotesi di revisione delle misure di propria competenza, b) di garantire il rispetto degli obiettivi, delle scadenze e delle condizionalità connesse agli interventi che si intendono confermare e infine c) di elencare gli interventi per i quali siano emerse criticità tali da compromettere il pieno conseguimento dei traguardi fissati nel Piano. Una volta acquisiti, i suddetti elementi informativi sarà completato il lavoro di questi mesi, che consentirà di definire la proposta italiana di revisione del Pnrr. La data di oggi suggerita dal ministro nella nota è puramente indicativa.

