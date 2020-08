Pochettino non chiude alla Juve: “Non solo Premier, sono aperto a nuove sfide. Vi dico cosa cerco”

Se la Juventus dovesse optare per l’esonero di Maurizio Sarri, potrebbe puntare su un tecnico straniero. Uno dei nomi è quello di Mauricio Pochettino, esonerato nel corso di questa stagione che ormai sta per concludersi, dal Tottenham, dopo la finale di Champions raggiunta l’anno scorso. Il tecnico, che ha origini piemontese, ha parlato ai microfoni di El Pais, sbilanciandosi anche sul futuro. Pochettino è uno dei nomi che la Juve potrebbe prendere in considerazione in caso di prematura uscita… continua a leggere sul sito di riferimento