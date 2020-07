Pog…”back”: il (frainteso) tweet della Juventus che ha scatenato i tifosi bianconeri

In casa Juventus non è mai scemato il desiderio di rivedere Paul Pogba vestito di bianconero. Il centrocampista francese, sbarcato a Torino a parametro zero nel lontano 3 agosto 2012 su intuizione della dirigenza del club torinese, ha lasciato tanti bei ricordi ai tifosi della Vecchia Signora che ora, a distanza di anni, sognano il suo ritorno dopo l’addio del 2016 per la seconda parentesi al Manchester United. A scatenare i tifosi della Juventus su un possibile nuovo sbarco alla Continassa… continua a leggere sul sito di riferimento