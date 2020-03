Pogba blindato dallo United, ma la Juventus non molla e studia la strategia: il punto

​Il Manchester United eserciterà l’opzione in proprio favore per prolungare di un’altra stagione il contratto di Paul Pogba, la cui scadenza sarà fissata al 30 giugno 2022. La strategia dei Red Devils è stata confermata dal tecnico Ole Gunnar Solskjaer, con la Juventus che resta comunque vigile sullo sfondo e sogna il grande ritorno a Torino. Le intenzioni del francese, però, al momento non cambiano: Paul vuole lasciare Manchester e proverà a farlo anche con un anno in più di contratto. In… continua a leggere sul sito di riferimento