Pogba, rottura con il Manchester United: ora cambia la strategia della Juve

La Juventus continua a monitorare ​Paul Pogba. Il centrocampista del Manchester United si è operato di recente per un problema alla caviglia ma le critiche nei suoi confronti e sul suo scarso impiego ed impegno nello United sono tante. Tanti lo accusano di non aver più voglia di giocare al Manchester e in parte è vero: il giocatore classe ’93, come testimoniano le parole di Mino Raiola (“Non porterei più nessuno lì, rovinerebbero anche Maradona e Pelé”) non è felice della sua situazione e… continua a leggere sul sito di riferimento