Poker al Torino, il Lecce sfata il tabù del “Via del Mare”

LECCE (ITALPRESS) – Notte fonda per il Torino. La squadra di Mazzarri perde al “Via del Mare” contro il Lecce per 4-0 e subisce la terza sconfitta consecutiva in campionato. Per i salentini, invece, è la fine di una ‘maledizione’: primo successo casalingo stagionale. Ci si aspettava una reazione d’orgoglio dalla formazione granata dopo il 7-0 subito dall’Atalanta in campionato ma la prima frazione di gioco è un dominio del Lecce che all’11’ trova il vantaggio: Saponara da calcio d’angolo trova al limite dell’area Deiola che col destro fulmina Sirigu. Per il portiere granata niente da fare anche al 19′,

