Poker alla Spal, Juve in semifinale di Coppa Italia contro l’inter

TORINO (ITALPRESS) – La Juventus batte la Spal 4-0 e si regala la semifinale di Coppa Italia contro l’Inter. Pirlo opta per il turnover e così in campo, insieme al veterano Buffon, ci sono anche i giovani Dragusin e Fagioli mentre Marino, tecnico della Spal, dimostra di volersela giocare pur pensando al campionato. Il primo tempo, però, è tutto di marca juventina con Frabotta che al 5′ sfiora la rete con un diagonale di sinistro che esce di poco, poi al 8′ è Morata a tentare la fortuna con un destro da fuori che Berisha devia in angolo. Al 14′ ecco l’episodio che spacca il match: Rabiot entra in area,

