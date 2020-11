Poker azzurro a Firenze, Italia batte Estonia 4-0

FIRENZE (ITALPRESS) – Nonostante una formazione rimaneggiata rispetto a quella titolare e le numerose assenze per via del Covid, l’Italia si impone nettamente nell’amichevole di Firenze contro l’Estonia. La squadra guidata da Evani, vice del ct Roberto Mancini (ancora alle prese con la positività al virus), mette in discesa la sfida con le reti di Grifo e Bernardeschi. Nella seconda frazione gli azzurri gestiscono il pallino del gioco e fissano lo score sul 4-0. L’obiettivo della vigilia era vincere per recuperare terreno nel ranking Fifa che di fatto stabilisce le teste di serie al sorteggio delle qualificazioni mondiali. Un buon avvicinamento per alcune ‘seconde lineè ai prossimi e imminenti appuntamenti di Nations League con Polonia e Bosnia.

