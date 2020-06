Poker Juve sul Lecce! Grande secondo tempo bianconero: l’attacco trascina Sarri, la difesa tiene ancora

Juventus e Lecce sono scese in campo per il primo match della 28esima giornata di Serie A. Sarri senza Alex Sandro, De Sciglio, Chiellini, Demiral, Khedira ha schierato Matuidi terzino sinistro. Il Lecce si è presentato con un 5-3-2 (tanti assenti nei giallorossi: Dell’Orco, Majer, Farias, Deiola e Lapadula) con Mancosu e Falco in attacco. Un primo tempo ‘strano’, che non ti aspetti, allo Juventus Stadium. La Juve appare quasi rilassata e il Lecce, seppur schierato con il 5-3-2, gioca con… continua a leggere sul sito di riferimento