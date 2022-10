Polemica su Renzi: “In jet privato per andare a parlare di cambiamento climatico”

ROMA – Il leader di Italia Viva Matteo Renzi vola a Cipro per parlare, tra le altre cose, di cambiamento climatico. Ma per farlo, è la denuncia della pagina ‘Jet dei ricchi’, sceglie un volo privato. Altamente inquinante. Sui propri canali social, l’associazione che chiede l’abolizione dei voli privati scrive: “Matteo va a una conferenza organizzata dall’Economist a Cipro per parlare di guerra in Ucraina, crisi energetica, e addirittura di cambiamento climatico. Il problema – segnalano dalla pagina – è che un jet sembra averlo inseguito durante il viaggio. Si tratta dello stesso jet, rigorosamente immatricolato a Malta, che lo aveva portato in Svizzera in piena campagna. E che ha volato sulla tratta Roma-Larnaca-Roma tra lunedì e martedì, emettendo 12 tonnellate di CO2”.

Campagna conclusa e poltrona assicurata, @matteorenzi può tornare ad una delle sue attività preferite: girare il mondo per parlare a conferenze (e abbiamo l’impressione che gli piaccia farlo in jet). 1/n pic.twitter.com/4n9DYTOTjA — Jet dei ricchi (@jetdeiricchi) October 19, 2022

La pagina ‘Jet dei ricchi’ prosegue: “Noi ovviamente speriamo che Matteo abbia optato per una delle innumerevoli compagnie che operano voli di linea, anche diretti, tra Roma e Cipro, magari anche nel comfort della first class. Senza dubbio questa soluzione gli sarebbe costata una frazione e avrebbe ridotto le emissioni di più del 90%. Visto che Renzi ama i grafici, ci siamo permessi di farne uno per aiutarlo nei calcoli. In poco più di cinque ore, ha emesso nell’atmosfera una quantità di CO2 equivalente a quella che una persona normale emette in quattro anni per tutti i suoi trasporti”.

FRATOIANNI: “RENZI SI SUPERA”

“Muoversi abitualmente in jet privato. Fare campagna elettorale in jet privato. Andare ad un evento sponsorizzato da una compagnia petrolifera in jet privato e pontificare anche di cambiamento climatico. Matteo Renzi supera se stesso (in jet privato). Grazie come sempre a jetdeiricchi”, scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra commentando la notizia diffusa da ‘Jet dei Ricchi’.

