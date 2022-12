Polemica sul vino abruzzese, Christian De Sica risponde alle accuse

ROMA – “A me il vino abruzzese piace, e poi in Abruzzo ci vengo spesso per i miei spettacoli. In una scena di ‘Natale a tutti i costi‘ dico che il vino abruzzese è una m***a ma perché arrabbiato con mio figlio (interpretato da Claudio Colica, ndr)“. Così Christian De Sica risponde alla polemica sul vino abruzzese scoppiata dopo la diffusione del trailer del film Netflix (in streaming dal 19 dicembre). “Ci dispiace che alcuni dei produttori di vino abruzzesi si siano sentiti offesi, non era intenzione di nessuno. Quella battuta lì è stata inserita in un contesto molto preciso, che nel film si vede. Chi vedrà la pellicola capirà la vera intenzione di ‘Natale a tutti i costi’”, ha dichiarato Veronica Vitali, responsabile acquisizioni Netflix, in risposta a un giornalista del quotidiano abruzzese Il Centro che ha chiesto se ci fosse l’intenzione da parte della piattaforma di rimuovere il trailer. Con il politicamente corretto “non si può dire più niente e per un comico è un problema. Se io adesso rifacessi un film come quelli del passato con Aurelio De Laurentiis- ha aggiunto De Sica- andrei carcerato. Io credo che si rida con il demonio e non con San Francesco. Si ride con la cattiveria, il comico è cattivo non è buono. La vecchia che casca è una cosa brutta, ma fa ridere. Le commediole che vediamo oggi sono troppo eleganti e si ride di meno. Non si sentono più i boati di vent’anni fa al cinema Barberini”.

