Polemiche da Torino: “Il recupero di Juve Napoli rischia di falsare la stagione! Questo il motivo”

I giornale di Tuttojuve.com hanno scritto un lungo articolo sulle colonne del loro portale. Nel testo, tra i vari argomenti trattati, i colleghi hanno analizzato la questione relativa al recupero di Juve-Napoli. Ecco quanto, delle sue parole, è stato evidenziato dalla nostra redazione:

Juventus Napoli, quando si recupererà il match? Polemiche da Torino

Altro elemento di discussione che evidenzia una situazione paradossale è il fatto che ad oggi non si sa ancora quando verrà recuperata la sfida tra Juventus e Napoli, va bene tutto, ma il rischio di falsare la stagione c’è tutto, visto che l’anno passato qualcuno per una medesima mancanza aveva parlato di campionato fortemente falsato.

I bianconeri, tuttavia, al momento devono concentrarsi in maniera molto concreta sulle gare vivendole una alla volta, senza fretta, passando dal Bologna e poi tutte le altre.

Sicuramente la classifica attuale non lascia molto spazio a fraintendimenti, i bianconeri hanno giocasto tutti i jolly a disposizione, serve vincere e riprendere il cammino della vittoria e non farlo per una sola gara ma per più partite consecutive, vedremo se i bianconeri ci riusciranno.

