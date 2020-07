Policlinico Bari, il ticket si paga anche dal tabaccaio

BARI (ITALPRESS) – Il ticket per le prestazioni sanitarie erogate dal Policlinico di Bari da oggi si paga anche dal tabaccaio, in ricevitoria, in banca, in ufficio postale o tramite l’home banking. Grazie al QR code stampato sul bollettino della prenotazione basta una semplice scansione per emettere la ricevuta e procedere al pagamento. Il sistema informatico CUP dell’azienda ospedaliero-universitaria barese è stato integrato con i servizi “PagoPa”, un sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la pubblica amministrazione. L’obiettivo è quello di permettere al cittadino di scegliere metodi di pagamento veloci, moderni e diffusi senza dover più fare la coda alle casse dei centri di prenotazione e attendere il proprio turno.

