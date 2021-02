Policlinico di Bari, al via i lavori nel padiglione di Neurologia

BARI (ITALPRESS) – Sono partiti i lavori di adeguamento normativo, funzionale e tecnologico del padiglione di neurologia del Policlinico di Bari. L’edificio, la cui costruzione iniziale risale all’anno 1934, è uno degli ultimi fabbricati del Policlinico che non era stato oggetto di interventi strutturali.

“Nell’ambito dei processi di riorganizzazione dell’ospedale assume particolare importanza l’avvio del cantiere delle cliniche neurologiche”, spiega il commissario straordinario del Policlinico di Bari, Vitangelo Dattoli. “Un padiglione storico – aggiunge – la cui ristrutturazione ha visto un serrato impegno per rimuovere elementi ostativi per permettere l’avvio di lavori indispensabili per l’adeguamento della struttura ai più moderni standard ospedalieri”.

