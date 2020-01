Politano dice sì al Napoli, trattativa in chiusura: ora si tratta Llorente. La situazione

Manca davvero poco all’arrivo di Matteo Politano al Napoli: il calciatore infatti ha accettato di buon grado la nuova destinazione

Si è ormai alle battute finali per la trattativa che porterà Matteo Politano al Napoli. Stando a quanto riportato al portale de La Gazzetta dello Sport, il neroazzurro ha accettato di buon grado la nuova destinazione. Il giocatore è pronto a firmare un contratto che lo legherà alla società partenopeo fino al 2024, l’ingaggio sarà di circa 2 milioni di euro più bonus. La formula sarà quella del prestito ma con obbligo di riscatto fissato 25 milioni di euro.

A questo affare, si potrebbe aggiungere anche quello di Fernando Llorente che andrebbe alla corte di Antonio Conte sempre sotto forma di prestito. C’è ancora da trovare la quadra perfetta, ma è chiaro che Inter e Napoli parlano la stessa lingua e si trovino sulla stessa lunghezza d’onda:

Inter e Napoli avevano trovato nei giorni scorsi un’intesa per un trasferimento in prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni: ora i club si siederanno di nuovo al tavolo per mettere nero su bianco e discutere la cessione – sempre in prestito – di Fernando Llorente in nerazzurro