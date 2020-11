Politano in conferenza: “Non è vero nulla su Gattuso e stipendi, che emozione indossare la 10”

Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa, parlando della morte di Diego Armando Maradona e della vittoria contro il Rijeka in Europa League.

Politano in conferenza

“Quello che ha fatto Maradona per Napoli è indescrivibile, nessuno più ha fatto ciò che ha fatto lui, è il Dio del calcio. Cercheremo di fare di tutto per dedicare un trofeo a Diego. E’ sempre importante indossare la maglia del Napoli, è una responsabilità maggiore ora che Diego non c’è più. Darò sempre tutto per questa maglia. La vittoria di oggi era importante dopo la brutta sconfitta di domenica, ora ci aspetta una grande battaglia con la Roma, visto che i giallorossi sono in ottima forma. Dobbiamo recuperare in fretta dalla gara di questa sera. E’ stata una bellissima emozione indossare la maglia numero 10 anche se per pochi secondi, si avvertiva l’importanza di questa maglia. Sulle questioni stipendi e allenatore siamo tutti dalla stessa parte, nulla di vero quanto scritto. Veniamo da due sconfitte che possono capitare, il cammino è ancora lungo. Le chiacchiere le porta via il vento”.

