Politano in sostegno delle famiglie di Napoli: all’asta la maglia Champions autografata!

Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha aderito ad una delle tante iniziative nate in questo momento di difficoltà per sostenere le famiglie in difficoltà nella città partenopea. All’asta una maglia indossata dal calciatore azzurro ed autografata, come annunciato su Instagram. Una maglia prestigiosa, indossata in occasione dell’andata degli ottavi di Champions League contro il Barcellona allo stadio San Paolo. La notte delle stelle di martedì 25 febbraio: il numero 21 subentrò a Callejon a quindici minuti dal triplice fischio dell’arbitro tedesco Felix Brych.

Come partecipare all’asta per la maglia di Politano

Il sito descrive così la maglia all’asta (clicca qui per fare un’offerta) : “Maglia da gara autentica, donata dal calciatore stesso a scopo benefico. Il ricavato sarà incassato direttamente dall’Associazione Obiettivo Napoli Onlus, un ente del terzo settore che da 30 anni opera nella città di Napoli a favore delle categorie fragili.

NB. Il pagamento avviene tramite bonifico bancario, il prodotto sarà spedito ad accredito avvenuto. Per anticipare la spedizione inviare tramite e-mail la contabile, beneficenza@iphonedude.it

Siate Grandi nelle azioni, come Lo siete stati nel pensiero! Buona Asta a Tutti”.

