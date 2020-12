Davide Lippi, agente di Matteo Politano, ha rilasciato alcune dichiarazioni questa sera a TMW Radio su alcuni temi attuali riguardanti anche il suo assistito.

Le parole dell’agente di Politano

“Matteo sta facendo una stagione importante, mi aspetto possa fare ancora meglio. Ha la fiducia dell’allenatore. Ha sofferto i primi mesi perché cambiare squadra e compagni a gennaio non è mai facile. Quest’anno ha cominciato bene, nonostante non abbia la continuità di essere sempre in campo da titolare. Gattuso, da questo punto di vista, non fa sconti a nessuno. Se sbagli mezza volta, ti lascia fuori. Non dico che vorrebbe giocare di più altrimenti Rino s’arrabbia e mi chiama. A parte gli scherzi, l’ho visto bene, lui è sereno. Il tecnico vuole qualche gol in più da Matteo, che si allena bene anche durante la settimana. Magari gli manca un colpo da fuori, un tiro a giro alla Del Piero. Secondo me non abbiamo ancora visto il vero Politano a Napoli, lui ha sofferto quando è stato criticato. Prendete Lozano, ci ha messo molto per dimostrare di valere i 40 milioni d’euro spesi per lui, ora ne vale anche di più”.

The post Politano, l’agente: “Non abbiamo visto ancora il vero Politano. Gattuso vuole di più” appeared first on Calcio Napoli 1926.

