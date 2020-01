Politano-Napoli, confermato il sì del nerazzurro: ora l’Inter vuole una contropartita tecnica

Segui 90minsu Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo dell’Inter e della Serie A! ​Il nome di Matteo Politano è protagonista assoluto del mercato invernale, sia per l’approdo alla Roma saltato in extremis che per le voci, ancora in corso, sul probabile addio all’​Inter da qui alla fine della sessione invernale. Il ​Napoli ha messo la freccia, superando le concorrenti, e ora è in pole per il talentuoso nerazzurro: oggi l’agente Davide Lippi ha… continua a leggere sul sito di riferimento