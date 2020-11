Politano: “Non faremo rimpiangere Victor, vinceremo per Gattuso”

Manca poco all’inizio della partita tra Napoli e Milan, valida per l’ottava giornata di Serie A. Gli azzurri sperano di portare a casa i tre punti in modo da avvicinarsi al primo posto al momento occupato dal Sassuolo, che ha vinto contro il Verona. Nella squadra di Gattuso mancherà l’attaccante titolare, Victor Osimhen, alle prese con una lussazione alla spalla. Il nigeriano vorrebbe ritornare almeno per il match contro il Rijeka di giovedì sera. Milan che invece scende in campo con i titolarissimi, gli assenti sono in panchina: positivo Pioli ed il suo vice, a guidare i rossoneri sarà Daniele Bonera. Ai microfoni di Sky Sport, emittente che trasmetterà la gara tra Napoli e Milan, è intervenuto Matteo Politano, attaccante azzurro, che ha parlato della partita imminente.

LE PAROLE DI MATTEO POLITANO

Queste le parole di Matteo Politano: “Non è assolutamente una sfida scudetto, importante per noi e per loro, cercheremo di fare bene. Ci dispiace per l’assenza di Victor ma come quella di Hysaj e Rrahmani. Cercheremo di non far rimpiangere Victor, facendo il nostro gioco e provando a vincere la partita. Il mister ha fatto la storia del Milan, partita particolare per lui e vogliamo farlo felice regalandogli una vittoria”.

