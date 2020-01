Politano, Roma e Inter trattano ancora: affare possibile solo a certe condizioni. Giroud in stand-by

​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo dell’Inter e della Serie A! Nella giornata di ieri i rappresentanti di Inter e Roma (Beppe Marotta e Guido Fienga) hanno approfittato dell’Assemblea di Lega per un incontro con l’obiettivo di “stemperare gli animi dopo gli ultimi botta e risposta”. Lo riferisce SkySport, aggiungendo che i due club potrebbero anche riallacciare i contatti per il trasferimento nella Capitale di Matteo Politano dopo… continua a leggere sul sito di riferimento