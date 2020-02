Politano: “Soffrendo abbiamo vinto, la finale costerà sudore. Grazie San Siro!”

Matteo Politano ieri è sceso in campo nel finale di Inter-Napoli con la maglia azzurra. Prima volta da ex contro la formazione nerazzurra, che ha lasciato nella finestra di calciomercato di gennaio. Ecco il suo messaggio pubblicato su Instagram:

“Soffrendo abbiamo vinto in trasferta, ma sappiamo che dovremo sudare anche al ritorno per guadagnarci la finale! Grazie allo splendido pubblico di San Siro per l’accoglienza!”.

[embedcontent src=”instagram” url=”https://www.instagram.com/p/B8fACw6Ib1p/”]

