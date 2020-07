Politano trova il primo gol col Napoli: il dato sui marcatori partenopei

Il Napoli vince per 2-1 sull’Udinese e lo fa grazie soprattutto a Matteo Politano. L’ex Inter infatti, quasi allo scadere ha trovato la rete vincente. Gol che acquista anche un valore personale in quanto è stato il primo dell’attaccante in maglia azzurra.

Napoli-Udinese, Politano trova la prima rete in azzurro

Serata d’oro per Matteo Politano che fa vincere il Napoli per 2-1 contro l’Udinese e trova anche la prima rete in maglia azzurra. Così come riportato dalla società partenopea su Twitter, è il 16° giocatore partenopeo ad andare a segno.

