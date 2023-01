Politici nel wc. A Torre del Greco protesta in favore del reddito di cittadinanza

NAPOLI – Un albero di Natale dove trovano posto il Presidente della Repubblica, il presidente del Consiglio e altri componenti del governo. Niente di male se non fosse che tutti gli alti esponenti politici sono raffigurati in un wc. È questa l’installazione meccanica che campeggia su un palazzo di Torre del Greco, nel napoletano, e che i carabinieri, con l’ausilio dei vigili del fuoco, stanno tentando di smantellare.

SINGOLARE PROTESTA A DIFESA RDC

Sul particolare addobbo natalizio campeggia la scritta: Il reddito di cittadinanza non si tocca. A mettere in piedi l’installazione il proprietario dell’abitazione di via Fontana 2, un 57enne, che ora sarà denunciato all’Autorità giudiziaria per vilipendio delle istituzioni costituzionali.

