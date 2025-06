politici-uccisi-in-minnesota,-caccia-a-vance-boelter-in-usa

Roma, 15 giu. (askanews) – E’ caccia all’uomo, in Minnesota, dopo l’uccisione di una parlamentare e del marito e il ferimento di un senatore e della moglie. La polizia sta cercando il 57enne Vance Boelter, sospettato dell’assassinio della deputata democratica Melissa Hortman e del marito Mark. Boelter vive nella cittadina di Green Isle, a circa un’ora da Minneapolis, ma spesso soggiornava in città nella casa in affitto del suo amico di vecchia data, David Carlson che, parlando con i giornalisti, ha commentato: “Boelter non era una persona cattiva”. Le autorità hanno fatto sapere che l’uomo si è presentato alle sue vittime come un ufficiale e che aveva con sé una lista di circa 70 possibili bersagli, tutti contattati dalla polizia. L’Fbi ha offerto una ricompensa fino a 50.000 dollari per informazioni che portino all’arresto Vance Boelter, responsabile anche del ferimento del senatore John Hoffman e della moglie Yvette.