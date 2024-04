Polizia, Todde: essenziale sinergia tra istituzioni e forze ordine

“Per il benessere e la sicurezza delle nostre comunità”

Roma, 10 apr. (askanews) – La presidente della Regione, Alessandra Todde, ha preso parte questa mattina, a Macomer, alle celebrazioni organizzate dalla Questura di Nuoro in occasione del 172° anniversario della Polizia di Stato.

“Ringrazio di cuore il questore Alfonso Polverino per avermi invitato a partecipare a questo evento e il mio più rispettoso e cordiale saluto, in occasione della celebrazione del 172° anniversario di fondazione, va alle donne e agli uomini della Polizia di Stato. Ho voluto che la mia prima uscita ufficiale fosse dedicata ad una ricorrenza così importante per il mio territorio di provenienza, il nuorese”, ha detto Todde.

“La sinergia tra le istituzioni e le forze dell’ordine garantisce il benessere e la sicurezza delle nostre comunità. Siamo riconoscenti, come sardi, a tutti gli uomini e le donne per l’esempio che con le loro azioni sanno dare ogni giorno. L’impegno contro l’illegalità e la criminalità è decisivo per la costruzione di una società più giusta, sana e sicura. Alla Polizia di Stato vanno i miei più fervidi auguri per l’anniversario, nel nome della più sentita gratitudine e leale collaborazione”, ha aggiunto.

In seguito la presidente della Regione si è recata al Municipio di Macomer per portare i suoi saluti al sindaco, Riccardo Uda, in compagnia del Prefetto e del Questore di Nuoro, Giancarlo Dionisi e Alfonso Polverino.