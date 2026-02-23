lunedì, 23 Febbraio , 26

La Fiorentina vince il derby toscano con il Pisa 1-0

(Adnkronos) - Successo fondamentale per la Fiorentina che...

Sondaggio politico, Fratelli d’Italia allunga: giù Pd e M5S

(Adnkronos) - Fratelli d'Italia è stabile, Pd e...

Omicidio di Rob Reiner e della moglie, il figlio Nick: “Non li ho uccisi io”

(Adnkronos) - "Non ho ucciso i mie genitori"....

Sanremo, le prove generali: Serena Brancale emoziona e Sal Da Vinci è già ‘virale’

(Adnkronos) - Ultime prove all'Ariston prima del via...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOPoliziotto fermato per omicidio Rogoredo, Meloni: "Implacabili con chi sbaglia, non c'è...
poliziotto-fermato-per-omicidio-rogoredo,-meloni:-“implacabili-con-chi-sbaglia,-non-c’e-scudo”
Poliziotto fermato per omicidio Rogoredo, Meloni: “Implacabili con chi sbaglia, non c’è scudo”
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Poliziotto fermato per omicidio Rogoredo, Meloni: “Implacabili con chi sbaglia, non c’è scudo”

Redazione-web
By Redazione-web

-

4
0

(Adnkronos) – “Leggo con sgomento gli ultimi sviluppi sull’uccisione di uno spacciatore nel noto ‘boschetto della droga’ di Rogoredo. Gli inquirenti ipotizzano che questo crimine sia legato a dinamiche connesse allo spaccio di sostanze stupefacenti, nelle quali sarebbe coinvolto anche l’agente di Polizia che ha sparato. Se quanto ipotizzato trovasse conferma nel seguito delle indagini, ci ritroveremmo davanti a un fatto gravissimo, un tradimento nei confronti della Nazione e della dignità e onorabilità delle nostre forze dell’ordine”. Lo dichiara in una nota la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. 

“Provo profonda rabbia all’idea che l’operato di chi tradisce la divisa possa ‘sporcare’ il lavoro dei tantissimi uomini e donne che, ogni giorno, ci proteggono e difendono la nostra sicurezza, con abnegazione, sacrificio e senso delle istituzioni – aggiunge la premier -. Servitori dello Stato nei confronti dei quali, invece, dobbiamo tutti essere riconoscenti. Come dobbiamo essere riconoscenti in particolare alla polizia di Stato che, su delega della Procura di Milano, sta svolgendo le indagini sui propri agenti coinvolti in questa tragica vicenda, al solo fine di far emergere la verità”.  

“Chi indossa una divisa e rappresenta le Istituzioni ha il dovere di farlo con il massimo del rigore. E con chi sbaglia, a maggior ragione perché indossa quella divisa, occorre essere implacabili. La giustizia farà il suo corso e confidiamo che sia determinata, anche perché – a differenza di quello che leggo – non esiste alcuno ‘scudo penale'”, conclude Meloni.  

Previous article
Omicidio di Rob Reiner e della moglie, il figlio Nick: “Non li ho uccisi io”
Next article
Walesa: Trump o è un “traditore” o un leader “eccezionale”

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

La Fiorentina vince il derby toscano con il Pisa 1-0

(Adnkronos) - Successo fondamentale per la Fiorentina che vince 1-0 il derby contro il Pisa che vale tre punti che pesano più del solito,...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sondaggio politico, Fratelli d’Italia allunga: giù Pd e M5S

(Adnkronos) - Fratelli d'Italia è stabile, Pd e M5S calano, il partito di Roberto Vannacci 'stecca'. E' il quadro definito dal sondaggio Swg per...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Omicidio di Rob Reiner e della moglie, il figlio Nick: “Non li ho uccisi io”

(Adnkronos) - "Non ho ucciso i mie genitori". Si è dichiarato non colpevole di due capi d'imputazione per omicidio di primo grado il figlio...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sanremo, le prove generali: Serena Brancale emoziona e Sal Da Vinci è già ‘virale’

(Adnkronos) - Ultime prove all'Ariston prima del via del Festival di Sanremo 2026, ma questa volta con un primo, vero assaggio di pubblico. I...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.