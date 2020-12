Hai preparato il brodo di pollo ma ora non sai come riutilizzare la carne? Ecco alcune ricette per riciclare il pollo lesso avanzato. Durante le feste mangiare i cappelletti o tortellini in brodo è un’usanza tipica delle famiglie italiane. Che sia di carne rossa, di pollo, gallina o tacchino, quando si fa il brodo spesso […]

L’articolo Pollo lesso avanzato? Ecco come puoi riutilizzarlo con questo ricette è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Pollo lesso avanzato? Ecco come puoi riutilizzarlo con questo ricette proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento