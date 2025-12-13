sabato, 13 Dicembre , 25

Polo commerciale di Nola, tutti i numeri di un anno da record

Redazione-web
Di Redazione-web

Mercoledì 17 dicembre alle 17.30 conferenza stampa al “Voco”, hotel del Vulcano Buono

Per il polo commerciale di Nola, il 2025, è stato un anno da record. I numeri in crescita del Vulcano Buono e le novità della smart city, dal restyling dell’hotel che diventa “Voco” e segna l’avvio di una nuova fase per lo sviluppo del territorio, all’inaugurazione di una Spa di 1800 metri quadrati, fino all’integrazione virtuosa con il Cis e l’Interporto Campano.

Se ne parlerà mercoledì 17 dicembre alle ore 17.30 nella sala convegno dell’hotel “Voco” e sarà l’occasione anche per illustrare le novità della struttura.

Parteciperanno: Francesco Furino, Ad del Vulcano Buono; Roberto Riccio, Ad di Italian Hotel Company; Andrea Miranda, Presidente CIS; Claudio Ricci, Presidente e Ad di Interporto Campano Spa.

Al termine dell’incontro è in programma l’evento “Christmas Vibes”, una serata speciale dedicata al lancio del nuovo “Voco” Nola Naples, brand del gruppo internazionale IHG Hotels & Resorts, in un’atmosfera natalizia coinvolgente.

