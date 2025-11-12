mercoledì, 12 Novembre , 25

Boom prezzi alimentari, Istat: “Dal 2021 aumentati del 25%”

(Adnkronos) - Da ottobre 2021 a ottobre 2025...

Tragedia evitata a Palermo, i carabinieri arrestano un 24enne che vuole dare fuoco alla ex

(Adnkronos) - "L'ho accoltellata e voglio darle fuoco"....

Bufera contro la tiktoker Camilla: finge una disabilità per saltare la fila

(Adnkronos) - È finita nella bufera per essersi...

Piano Mattei, Meloni: “Strategia di respiro europeo, non solo italiano”

(Adnkronos) - "Il Piano Mattei non è solo...
polonara-torna-a-casa-e-trova…-bruno-barbieri:-la-sorpresa-per-achille
Polonara torna a casa e trova… Bruno Barbieri: la sorpresa per Achille

Polonara torna a casa e trova… Bruno Barbieri: la sorpresa per Achille

DALL'ITALIA E DAL MONDOPolonara torna a casa e trova... Bruno Barbieri: la sorpresa per Achille
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Sorpresa per Achille Polonara. Il cestista azzurro è tornato a casa dopo il trapianto di midollo osseo e il comaper 10 giorni per combattere la leucemia mieloide diagnosticatagli lo scorso giugno. Ad attendere il giocatore, che ha firmato per la Dinamo Sassari, infatti c’era Bruno Barbieri, che ha preparato per lui un pranzo di bentornato con il suo piatto preferito, i tortellini alla panna. 

Una sorpresa organizzata da Nicolò De Devitiis e andata in onda nell’ultima puntata delle Iene di martedì 11 novembre. Il servizio testimonia il ritorno a casa del campione e l’abbraccio con i suoi figli, Achille Jr. e Vittoria, che lo attendevano con trepidazione, oltre al coraggio della moglie Erika Bufano, che lo ha sostenuto in ogni momento. 

Il tutto è stato documentato anche da un post Instagram di De Devitiis, che pubblicato un carosello di foto sul proprio profilo scrivendo: “Bentornato finalmente a casa Achillone!! A Le Iene il rientro definitivo a casa con due sorprese speciali”.  

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.