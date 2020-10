Polonia, Boniek: “Milik si ricordi di quando il Napoli gli è stato vicino. Juventus-Napoli? Mi ha colpito che…”

É terminata 0-0 la sfida tra Italia e Polonia, permettendo agli azzurri di raggiungere un’importante striscia d’imbattibilità. A Radio Anch’io lo Sport è intervenuto Zbigniew Boniek, presidente della federcalcio polacca, il quale ha parlato anche di Milik, ormai separato in casa col Napoli.

Le parole di Boniek su Milik

Di seguito le sue considerazioni:

Direi che il pari finale è giusto, non ci sono state grosse occasioni da rete né da una parte né dall’altra. La cosa che più mi ha colpito degli azzurri è stata la qualità delle alternative a disposizione del ct Mancini, che ha tanti buoni giocatori sia in campo sia in panchina che in tribuna. Juventus-Napoli? Mi ha colpito vedere la Juventus in campo nonostante il Napoli non fosse partito per Torino. Non voglio commentare un caso così spinoso, ma credo che sia necessario prepararsi al rinvio delle partite. Come si può giocare se spuntano delle positività a ridosso del match? Milik è in forma ed è carico, vorrebbe giocare. Spero che possa trovare col Napoli un accordo intelligente. Litigare non serve mai a nessuno nella vita, io posso dire solo questo. Deve iniziare a giocare, almeno da gennaio, perché altrimenti andare all’Europeo diventa difficile. Credo che Arek debba ricordarsi che negli ultimi anni il Napoli gli è stato vicino durante gli infortuni, questa è solo una questione di soldi come sempre.”

