Polonia: il conservatore Duda è stato rieletto presidente

AGI – Il presidente polacco uscente Andrzej Duda ha battuto al ballottaggio il liberale Rafal Trzaskowski. Con il 99,7% dei voti scrutinati, Duda è al 51,2% e si aggiudica il testa-a-testa. I votanti sono stati quasi il 68%, affluenza record per la Polonia, in quello che da molte parti è stato visto, scrive la Bbc, come un referendum fra due visioni opposti del Paese e dei suoi rapporti con l’Unione Europea. Duda ha annunciato l’intenzione di andare avanti con le sue controverse riforme. Quella giudiziaria è incorsa in una procedura d’infrazione da parte dell’Ue. Duda è contrario all’aborto e ai matrimoni gay.

