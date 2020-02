Polonia, verso Euro 2020: la stella polacca, alla scoperta di Robert Lewandowski

Sarà Robert Lewandowski a guidare la Polonia a Euro 2020. Il centravanti del Bayern Monaco è il leader della formazione tedesca e anche della Nazionale polacca, che non può prescindere da lui. Lewa sta disputando una stagione strepitosa e il c.t. Brzeczek spera di avere un Lewa in versione super. L’attaccante attualmente è in lotta con Ciro Immobile e gli altri bomber per la Scarpa d’Oro. Scopriamo meglio il bomber che guiderà l’attacco dei polacchi a Euro 2020. ​La carriera di Robert… continua a leggere sul sito di riferimento